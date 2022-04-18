جبالى يحيل 50 تقريرًا عن اقتراحات النواب للحكومة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، 50 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بشأن اقتراحات من الأعضاء.

وأوصى المجلس الحكومة، بتنفيذ ما ورد في الاقتراحات من توصيات، والتي جاءت على النحو التالي:

1. العضوين عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن الاستفادة من مبنى مسجد قرية أبو سنة – مركز قليوب – محافظة القليوبية – فى إقامة مركز طبي لخدمة الأهالي.

2. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن معاملة المعلمين الذين يعملون منذ سنوات وحتى الآن بالحصة بالمعلمين الذين يعملون بالحصة فى الإعلان الأخير بنفس القيمة وهي عشرون جنيهًا للحصة.

3. العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة بناء مدرسة النخلات للتعليم الأساسي بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

4. العضو نبيل عسكر، بشأن سرعة إنشاء مدرسة بني عياض الابتدائية رقم (1) بكود رقم (1309789) والكائنة بقرية كفر السيد محمود مركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

5. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن هدم وإعادة بناء مدرسة نجع خليفة الابتدائية بنجع خليفة مركز طهطا محافظة سوهاج لعمل مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية.

6. العضو سميرة الجزار، بشأن استغلال مساحة (10.500م2) الخاصة بمركز تدريب مهني للتشييد والبناء بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية لبناء مدرسة فني تجاري صناعي.

مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

7. العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية بمركز أدكو – محافظة البحيرة.

8. العضو أسامة محمد عبد العاطي، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية على أرض أملاك الدولة المتبرع بها فى قرية غزالة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

9. العضو أحمد العوضي، بشأن تخصيص مساحة 34 فدانًا بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبد الله- بني سلام- مركز تمي الأمديد - محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية.

10. العضو محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

11. العضو زينب السلايمى، بشأن إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادى- مركز اسنا- محافظة الأقصر.

12. العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء كوبري مشاه بمدخل قرية الطوناب- مركز إسنا- محافظة الأقصر.

13. العضو السيد خضر علي جوهر، بشأن تطوير السكة الحديد من محطة مركز طلخا حتى محطة قطار دمياط وتطوير المحطات من مركز طلخا إلى مركز شربين – محافظة الدقهلية.

14. العضو السيد خضر على جوهر، بشأن إنشاء كوبري بمدينة طلخا بجوار مستشفى طلخا بامتداد النيل تجاه مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية..

15. العضو محمود العزب، بشأن رصف طريق مركز ميت غمر (كفر الشراقوة) عزبة واصف – محافظة الدقهلية.

16. العضو أحمد يحيى الجحش، بشأن استكمال المرحلة الثانية من طريق دفرة/ زفتى من مدينة السنطة إلى مدينة زفتى- محافظة الغربية.

17. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور بقرية الحصاينة وتطوير مكاتب تموين شبراهور، ميت غريطة، طنبول الكبرى، برهتموش، البلامون، الحجايزة – التابعة لمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

18. العضو علاء سليمان، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة أسيوط بشركات البترول التي تعمل بالمحافظة.

19. العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الغفير- آبار الملك- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

20. العضو أسامة فتحى، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية كفر منصور- مركز طوخ- محافظة القليوبية.

21. العضو مدحت الكمار، بشأن تحمل الهيئة القومية للبريد تكلفة توصيل التيار الكهربائي، وكذلك (عداد مياه الشرب) لمكتب البريد الذي قام ببنائه أهالي قريتي عرب الحسانيه، والقلزم- مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.

22. العضو مجدي الأمير، بشأن الانتهاء من مكتب بريد قرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

23. العضو محمود العزب، بشأن إدخال خطوط التليفونات الأرضية وخدمة الانترنت للبر الشرقي بمركز ميت غمر وأرض الجزيرة- محافظة الدقهلية.

24. العضو على العساس، بشأن تطوير ورفع كفاءة مكاتب بريد (قرية حجاجة- مدينة السرو- إسكندرية الجديدة- قرية الغوابين) محافظة دمياط.

25. العضو حسام الحسيني، بشأن إنشاء عدد من مكاتب البريد، وتوفير ماكينات ATM، وتوفير مكاتب بريد متنقلة بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة.

26. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بأسيوط الجديدة – محافظة أسيوط.

27. العضو علاء سليمان، بشأن تخصيص خمسين فدانًا كمدافن للمواطنين بالمرافق بالهضبة الجديدة بمدينة ناصر الجديدة – مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

28. العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء سور حماية حول الترع المبطنة المارة داخل الكتل السكنية – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

29. العضو سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع أبو داود الظاهري – حي مدينة نصر – محافظة القاهرة.

30. العضو إبراهيم عويس، بشأن تشغيل خط مباشر (ميني باص) من مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية إلى مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.

31. العضو محمد نجيب خالد، بشأن تركيب حنفيات حريق بمدينة الجمالية وطريق ليسا الجمالية بطول (8كم) – محافظة الدقهلية.

32. العضو/ محمد فوزى الرفاعى، بشأن رصف مدخل مدينة بيلا من المؤسسة حتى الموقف بنهاية مزلقان السكة الحديد شرق مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ.

33. العضو محمد عبد السلام حجازى، بشأن رصف طريق شبرا البهى – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

34. العضو/ أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الوراورة فصلًا من مدينة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية.

35. العضو أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية أبو خروع فصلًا عن مدينة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية.

36. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن عمل لوحات إرشادية بأسماء القرى والعزب والنجوع والتجمعات السكنية داخل مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

37. العضو محمود هشام توشكى، بشأن إنشاء شهر عقاري بالطابق الثاني بمبنى حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

38. العضو ابتهاج الطوخى، بشأن إدراج مكاتب الشهر العقاري بجميع المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، لتخفيف التزاحم على مكاتب الشهر العقاري.

39. العضو/ السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بقرية بساط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

40. العضو عادل محمد النجار، بشأن إنشاء فرع شهر عقاري – قرية شباس الملح مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

41. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء مبنى إداري جديد لاستيعاب الأنشطة بمركز شباب الزاوية الجديد - محافظة أسيوط.

42. العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء نادى رياضي اجتماعي لخدمة ذوي الهمم بمدينة ناصر الجديدة – محافظة أسيوط.

43. العضو/ جمال الشورى، بشأن تزويد مركز الشباب بمدينة برانى بأدوات رياضية وحديقة أطفال – محافظة مطروح.

44. العضو/ عبد الباقى تركيا، بشأن استكمال أعمال تنجيل ملعب جميزة بني عمرو – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

45. العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب كفر سنجاب – مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية.

46. العضو ولاء التمامى، بشأن عمل بطاقة عضوية بنسبة خصم مناسبة لذوي الهمم تمكنهم من دخول النوادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة كافة مع مرافق واحد له.

47. الأعضاء عزة حسين، وابتهاج الطوخى، وزينب السلايمى، وجيهان البيومى، وسامية توفيق، وهند حازم حبيب، ومصطفى بكرى، وعصام العمدة، بشأن تأهيل جميع النوادي الرياضية لتتواكب مع ذوي الهمم وظروفهم الصحية.

48. العضو آيات الحداد، بشأن تدريب موظفين من هيئة البريد، والشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية على العمل بمكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية.

49. العضو آيات الحداد، بشأن رقمنة مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية تيسيرًا على المسافرين للخارج.

50. العضو مصطفى سالم، بشأن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.