الجيزة: منافذ جديدة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة في 3 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع في إقامة منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد راشد، في بيان اليوم، أنّ المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم إقامة 3 منافذ جديدة لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة وذلك بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومركز ومدينة الصف، تضم باكيات لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة، بالإضافة إلى منفذ البيع الكائن بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، كمرحلة أولى سوف يتم التوسع في إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار.

وأكد راشد، أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

يأتي ذلك في إطار عدد من الخطوات في مجال إتاحة السلع التموينية وضبط أسعار الخضراوات والفاكهة للتيسير على المواطنين.