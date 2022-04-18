ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أفادت قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام-الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة سمالوط وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بندقية -عدد من الطلقات النارية-مبلغ مالي-هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة لنقل وترويج الأسلحة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.