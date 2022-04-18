ضبط المتهمين بالتعدي على عمال شركة دعاية وإعلان بالطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين؛ لقيامهما بمنع العاملين من العمل بالطريق الدائري إلا بعد دفع مبالغ مالية وبحوزتهما سلاح ناري.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير شركة دعاية وإعلان يفيد بتضرره من شخصين لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخصين -لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان، وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم فرض السيطرة.