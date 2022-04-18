تغريم 6 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 662 أرجيلة بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، 6030 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، و134 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وحررت 485 مخالفة لقرارات الغلق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6013 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وضبط 134 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 662 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.