ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.