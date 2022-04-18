بسبب الخلافات.. زوج يعتدي على زوجته ووالدها بسلاح أبيض في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وكريمته بالإسماعيلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص – كريمته، مقيمان بدائرة المركز مصابان بجروح طعنيه متفرقة بالجسم وتوفيا إثر إصابتهما، وبسؤال كريمة الثانية أقرت بقيام والدها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالتعدي على جدها ووالدتها بسلاح أبيض وذلك لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطه حال اختبائه بإحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما أضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجاري المائية بالإسماعيلية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.