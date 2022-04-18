شكرا لقرائتكم خبر عن المركزية للحجر البيطري: منافذنا على الحدود لمنع تسريب أي أمراض قد تدخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، إن الإدارة المركزية للحجر البيطرى، تعلن عن تشديد الإجراءات الرقابية طوال العام وليس فقط في أوقات محددة، لأن الدولة المصرية معرضة لأى مخاطر أو أوبئة قد تدخل مصر في أي وقت.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم اعتبار الحجر البطرى الدرع الواقى الذى نطوق به مصر لمنع تسريب أي أمراض وبائية أو معدية أو مشتركة عابرة للحدود أو وافدة يمكن أن تضر بالإنسان .

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، أن هناك منافذ حجر بيطرى في كل حدود مصر وكل الموانئ لمنع تسريب أي أمراض قد تدخل لمصر .