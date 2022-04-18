شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تُحذر من التعامل مع وسطاء للحصول على خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للأطباء، أن رسوم جميع الخدمات المقدمة بالنقابة تم فرضها بناء على مواد قانونية أو لائحية، ويتم تقديم إيصالات رسمية عنها مدون بها نوع الخدمة وقيمتها المدفوعة، مطالبة كافة الأطباء بعدم التعامل سوى مع موظفى النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية فى مقراتها وعدم دفع أى رسوم إلا بموجب ايصالات رسمية صادرة من النقابة.

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تلقت عددا من الشكاوى من أطباء بشأن قيام وسطاء بالتعامل فى استخراج خدمات النقابة مقابل تحصيل مبالغ من الأطباء، ودفع مبالغ مالية بخلاف المدونة بإيصال النقابة الصادر عن الخدمة المقدمة، مؤكدا أن تلك المخالفات غير قانونية ولا يقبلها مجلس نقابة الأطباء وفي حالة ثبوت صحتها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وناشد عضو مجلس النقابة، الأطباء بعدم التعامل مع وسطاء أياً كانت صفتهم في الحصول على خدمات النقابة، كما طالب الأطباء بعدم دفع أى رسوم غير صادر بها إيصال سداد من النقابة، مؤكدا أن جميع أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء يعملون على تسهيل كافة الإجراءات لحصول الأطباء على خدمات النقابة.