شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب آداب القاهرة يواصلون أداء امتحانات الميد تيرم.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 ، تغطية مباشرة من داخل قاعات امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى"الميد تيرم" حيث تعقد الكلية اختبارات الطلاب اليوم الإثنين ثالث أيام انطلاق امتحانات الميد تيرم بالكلية .

وأكد الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، انتظام سير امتحانات الميد تيرم بالكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات، بالإضافة إلى مراعاة تقليل المدة الزمنية للامتحان تماشيا مع رمضان .

وأشار الدكتور خالد أبو الليل، إلى أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت ويتم التصحيح إلكترونيا داخل الكلية، وذلك تمهيدا لأعمال الرصد وإعلان النتائج للطلاب بمجرد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول واعتماد النتائج

وعلى جانب آخر، تواصل كليات جامعة القاهرة تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم حيث انتهت بعض الكليات من عقد الاختبارات، فيما تواصل كليات أخرى تنظيمها سواء فى الأيام الجارية أو الانطلاق بعد إجازة عيد الفطر .