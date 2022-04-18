شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة، للوقوف على سير منظومة العمل بالمدينة والإطلاع على المجهودات التى تبذل على أرض الواقع، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

وحرصت نائب المحافظ علي تفقد وحدات الإقامة ودورات المياه ومطبخ إعداد الطعام ووجبات الإفطار والسحور والمخبز، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالنظافة الدائمة لمناطق إعداد الطعام وأماكن إقامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.

والتقت هند عبد الحليم بعدد من الطالبات واستمعت لآرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم، مشددة علي الاستجابة لكافة الطلبات الخاصة بهم بما يضمن التسهيل عليهم وتهيئة المناخ الملائم لهم.

رافق نائب المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و طارق سلمان المشرف العام على مدينة الطلبة والطالبات.