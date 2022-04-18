شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شوائب وغبار بالجو على القاهرة الكبرى.. والعاصمة تسجل 24 درجة الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى وأجواء مغبرة تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة شوائب عالقة ومستوى الرؤية 3000 متر.

ويشهد اليوم الإثنين، تحسنا فى الأحوال الجوية وانخفاضا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 .