شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين 3 مباريات في الدوري المصري الليلة، حيث يلتقي الإسماعيلي مع إيسترن كومباني، والمقاولون مع فاركو، وغزل المحلة مع مصر المقاصة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباريات الثلاث، وتأمين الجماهير التي تحضر المباريات في سهرة رمضانية خالصة، وخلق أجواء آمنة للاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الأخير فى بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض الدراويش 13 مباراة بالمسابقة حققوا انتصارا وحيدا مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 7 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا، وتوافد على تدريبهم عدد من المدربين أخرهم حمد إبراهيم وقبله كان خوان براون.