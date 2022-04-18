أخبار مصر

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدوري الليلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين 3 مباريات في الليلة، حيث يلتقي الإسماعيلي مع إيسترن كومباني، والمقاولون مع فاركو، وغزل المحلة مع مصر المقاصة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباريات الثلاث، وتأمين الجماهير التي تحضر المباريات في سهرة رمضانية خالصة، وخلق أجواء آمنة للاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الأخير فى بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض الدراويش 13 مباراة بالمسابقة حققوا انتصارا وحيدا مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 7 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا، وتوافد على تدريبهم عدد من المدربين أخرهم حمد إبراهيم وقبله كان خوان براون.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا