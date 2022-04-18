شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد محطة أبحاث وادى النطرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، محطة أبحاث وادى النطرون التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بمحافظة البحيرة.

وشاهد عبد العاطى خلال الزيارة التطبيقات البحثية المنفذة فى مجال إستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، والتطبيقات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف فى الرى بهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، والتجارب الخاصة باستخدام طرق ري مختلفة وحساب تأثيرها علي استهلاك المحاصيل المختلفة لتحديد الأسلوب الأمثل لنظام الرى بالرشح تحت السطحى بالمناطق الصحراوية للعمل على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن محطة أبحاث وادى النطرون مقامة على مساحة 120 فدانا، ويوجد بالمحطة 4 آبار مياه جوفية ومحطة أرصاد جوية، وتم إنشاؤها بغرض إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالاستهلاك المائى للمحاصيل فى الأراضى الرملية، وتقييم الأسلوب الأمثل لنظم الرى، واستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية فى إدارة وتشغيل نظم الرى، واستخدام المياه عالية الملوحة فى الرى وتقييم هذه التجارب بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد تم مؤخراً تنفيذ أعمال تحديث للمحطة ، وتركيب نظام لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الرى والآبارالجوفية بالمحطة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الصيانة الدورية.

قال عبد العاطى، إنه فى إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية، مشيراً إلى الطفرة الكبيرة التي حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

وأكد عبد العاطى على الدور البحثى الهام الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه ، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التى يقوم بإعدادها والتى تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة ، حيث يُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية.