حدث ليلاً| حريق هائل في بنها.. وتحذيرات من 11 دواءً بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيطرة على حريق هائل في بنها (فيديو)

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم أم وطفلها؛ نتيجة حريق هائل في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

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مغشوش وغير مطابق.. تحذيرات من 11 دواءً بالأسواق منذ بداية العام (تعرف عليها)

11 منشورًا أصدرتها هيئة الدواء المصرية منذ بداية العام الجاري، بين مغشوش ومُقلّد أو غير مطابق للمواصفات؛ موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذه الأصناف.

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"لا نستوعب ما حدث".. مسنّون أوكرانيون يروون معاناتهم في الحرب

يقول العجوز الأوكراني فلاديمير إن "المقبرة ربما تكون أفضل لي من العيش على هذا النحو". أما أليكساندرا الروسية التي تعيش في أوكرانيا فكانت "طوال الوقت مختبئة في الحمّام وتبكي". نموذجان لمعاناة كبار السن في أوكرانيا.

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البحوث الفلكية تحسم الجدل حول وجود خطأ في حساب بداية شهر رمضان

علق الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الجدل الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خطأ في الرؤية بشأن بدر رمضان يوم 16 أبريل الجاري، قائلًا: "مفيش أي خطأ إطلاقًا، وهذه المرة من المرات الجميلة التي اتفقت فيها الرؤية البصرية الشرعية مع الحسابات الفلكية.

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رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين: لا يمكن تصنيع كل شيء في المنازل

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قانون 43 لسنة 2016 الصادر عن وزارة الصناعة يخص المصانع.

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أفغانستان: هجمات باكستان الأخيرة تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن

ردت البعثة الدائمة لأفغانستان في الأمم المتحدة على الغارات الجوية الباكستانية الأخيرة على مقاطعتي خوست وكونار، معلنة أن هجمات باكستان تمثل اعتداء على "سلامة أراضي أفغانستان".

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وزير الأوقاف: مسموح للسيدات صلاة العيد في المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية والوزارة تسيران بمنهج الوسطية ومتابعة ما يحدث في الأمور الصحية، لذلك وضعنا ضوابط صلاة التراويح والعيد في المساجد.

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