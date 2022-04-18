الطقس في 48 ساعة.. انخفاض الحرارة 7 درجات وعودة الأجواء الباردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى الثلاثاء المقبل على كافة أنحاء الجمهورية.

واستعرضت الهيئة العامة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تفاصيل الطقس على النحو التالي:

طقس الاثنين

دخول رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي على شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى وتعود الأجواء الباردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما تنخفض الرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة.

طقس الثلاثاء

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار وباردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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