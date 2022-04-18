شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه.. تبطين 212 ترعة ضمن المشروع القومى فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروع القومى لتبطين الترع بمحافظة سوهاج، أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية على أرض المحافظة من أجل الحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام.

المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

إجمالي الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بلغ 212 ترعة، بإجمالي أطوال 640 كيلومتر، وبتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري .

سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع فى تاريخها والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين الخليج 365 يقدم أهم المعلومات حول المبادرة تعرف عليها.

1 – أجمالى عدد الترع المستهدف تبطينها ضمن المشروع القومى لمحافظة سوهاج 212 ترعة.

2 – إجمالي أطوال الترع المستهدفة ضمن المشروع القوى لتبطين الترع 460 كيلو متر.

3 – التكلفة الإجمالية لأعمال التبطين 2 مليار و64 مليون جنيه.

4 - تم العمل في 178 ترعة، بإجمالي أطوال 527 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية مليار و661 مليون جنيه.

5 - تم الانتهاء من تبطين 61 ترعة، بطول 307 كيلومتر، وجاري العمل في 117 آخرين، بنسبة التنفيذ 58.2%.

6 - جارى طرح 34 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 11.193 كيلومتر وبتكلفة 403 مليون جنيه.

7 – المشروعات تراعى الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ.

8 - المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يمثل نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه.

9 – المشروع القومى يضمن وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.



تبطين ترعة نجع السيد ابو زيد بجهينة (1) (1)



تبطين ترعة المحامدة زمام ري المنشاة (4) (1)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (2) (1)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (1) (1)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (4) (1)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (7) (1)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (5) (2)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (4) (1)



تبطين ترعة الجزيرة بطما (1) (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (1) (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (2) (1)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (3) (1)