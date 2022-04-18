شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، من خلال مديرياتها في المحافظات، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة اليوم، 17 طنًا من لحوم صكوك الإطعام بمحافظات "بني سويف- الشرقية-الدقهلية- المنيا- المنوفية"، بواقع (4) أطنان لكل من محافظات "بني سويف- الشرقية-الدقهلية" و3أطنان لمحافظة المنيا و2 طن لمحافظة المنوفية وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (521) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.