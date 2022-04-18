شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التفاصيل حول قناطر ديروط الجديدة × 4 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نوضح أهم التفاصيل حول قناطر ديروط.
1- يهدف إلى تحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات هى “أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة”.
2- توفر منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .
3- تعد إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالهاإنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.
4- المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلفمحافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.