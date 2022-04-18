اليوم.. إعادة محاكمة متهم في الانضمام لـ "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش.

وأكدت التحقيقات أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.