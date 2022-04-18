شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الطرق بأوسيم وترميم شوارع بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة محافظة الجيزة، من خلال الوحدة المحلية لقرية برطس بأوسيم، أعمال التجريد الدورية، بالاشتراك بمعدات هيئة الطرق، حيث تم تمهيد وتسوية طريق برطس - بهرمس بنطاق وحدة برطس، كما تم تجريد وتسوية الطريق العمومى بقرية برطس من منطقة مزلقان برطس وحتى منطقة العربى بنطاق الوحدة بمركز أوسيم.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزه بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفه دوريه لرفع كفاءه الطرق واعمال التطوير، ︎قامت إدارة ه مشروعات الطرق بحى الهرم بأعمال تجريد وعمل مرمات دقشوم بشارع الشيشينى وناصيه جامع الصباح وخلف علاء الدين اللبينى فيصل واعمال مرمات دقشوم وتوسعه وتجريد بطريق كفر طهرمس ورفع كافه اشكال التعديات امام حى الهرم مع شارع فيصل وخلف موقف 28 وشارع سليم واعمال تمشيط للمريوطيه فيصل ورفع جميع المخلفات والبلدوره المتهالكة على جانبى الطريق ورفع جميع اشكال التعديات ورفع الحواجز بحرم الطريق ورفع جميع المخلفات من تحت دائرى المريوطيه فلفله وعمل رصيف ودهانه مع توسعه الطريق لتسهيل الحركه المروريه وتجريد شارع عبدون بشير من شارع الدكتور لاشين.

كما تم تنفيذ أعمال مرمات دقشوم وإعادة الشىء لأصله وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع اللبينى فيصل كما تمت اعمال تركيب بلاط الإنترلوك واعاده الشىء لأصله بشارع اللبينى هرم وإعادة الشىء لأصله بشارع الشيمى من شارع الجمعية واعاده الشىء لأصله بشارع المنشيه الطوابق واعمال تجريد ومرمات دقشوم بمدخل مساكن كفر الجبل وإعادة الشىء لأصله، كما تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات من اسفل دائرى غطاطى وتركيب بلدوره بالمدخل واعمال اسفلت بنزله الدائرى رسلان.