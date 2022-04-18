شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحدد 7 وسائل لتقديم الشكاوى عن التذاكر وأعطال القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة السكة الحديد، 7 وسائل يمكن من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي تخص المرفق بما فيها شكاوى تذاكر القطارات التي تزداد خلال الأعياد وأعطال القطارات والتأخيرات ومستوى الخدمة، نستعرضها خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الساخن. (16528)

2ـ رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444).

3ـ تطبيق (في خدمتك).

4ـ الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل.

5ـ التليفون الأرضي (27980568/02) .

6ـ رقم الواتس أب (01288992130) .

7ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل) .

وتستعد هيئة السكة الحديد للدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً.