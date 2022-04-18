شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مشروعات حياة كريمة تسير بشكل جيد وفقاً لخطط التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، قرب الانتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم إنشاءها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق كافة الأراضي المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء في تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضي.

وأكدت الوزارة، أنها خاطبت المحافظات المستهدفة فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" للسير في إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة، والتي قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة، مشددة على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسير بشكل جيد ووفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق أن استثمارات مبادرة حياة كريمة تتضمن إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالى 332 مجمع جارى إنشائها حالياً ويضم كل مجمع مركز تكنولوجي مطور، مقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه المجمعات تعد نقلة مهمة في طبيعة ومستوى تقديم الخدمات المحلية للمواطنين حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات وبالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مميكن للاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وضمان تحقيق الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين .