شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم.. وهل يؤثر ذلك على صحته؟..الأزهر للفتوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم.. وهل يؤثر ذلك على صحة الصائم؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى:

يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.. والله تعالى أعلم.