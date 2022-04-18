قبل ساعات من محاكمته.. ما هي قصة المحلل الشرعي محمد الملاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة اليوم الإثنين، لنظر أولى جلسات محاكمة "المحلل الشرعي" محمد الملاح في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي.

فما قصة "الملاح"؟

ظهر "محمد الملاح" لأول مرة في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، قائلًا إنه يعمل محللًا شرعيًا، وإنه تزوج كمحلل حوالي 33 مرة خلال عامين فقط، وأقصى مدة كانت أسبوعاً، مضيفاً أنه كانت تُعرض عليه أموال في البداية مقابل عدم الدخول بالزوجة، ولكنه كان يرفض.

وعن بداية مشواره، أضاف الملاح: "كنت قاعد مع صحابي، وكان فيه مشكلة إن فيه واحد طلق واحدة صديقتنا، فقلت ما تشوف محلل وبعدين تتجوزها، راحت قالتلي طب ما تتجوزها أنت وتعمل خير"، مشيرًا إلى أنه تزوجها بالفعل وانفصلا بعد يومين فقط "وبعد كده اشتغلت عن طريق صحابي وعن طريق الفيسبوك".

بلاغات ضد "الملاح" للنائب العام

وقدَّم المحامي أشرف فرحات بلاغًا للنائب العام بعد الحلقة التلفزيونية التي ادعى فيها محمد الملاح أنه تزوج وطلق 33 مرة، وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة.

وطالب "فرحات" بالتحقيق في الواقعة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية.

الملاح ينكر زواجه 33 مرة

بعد إثارته الجدل وتقديم بلاغات ضده، تراجع "الملاح" عن تصريحاته نافيًا زواجه 33 مرة.

وادعى "الملاح" أن إعداد الإعلامي شريف عامر طلب منه الادعاء بالزواج "قالي مش هيحصل حاجة.. وهتبقى نجم لامع فوافق"، مبررًا ادعائه "استغلوا حوجتي وفقري وإني أعيل أمي الكفيفة، ولأني عاوز أبقي نجم وموديل إعلانات وصل بيه إلى إن الناس شهرت بيه في النهاية، لكن الحقيقة أنا ما اتزوجتش 33 مرة، أنا اتجوزت مرتين سابقتين، ومليش صفحة على الفيس بوك".

لكن تحقيقات النيابة أثبتت كذب ادعاء "الملاح" ضد إعداد برنامج الإعلامي شريف عامر.

حبس "المحلل الشرعي"

بعد 48 ساعة تحقيقات في 1 فبراير 2022، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الملاح 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير المتهم في بطاقته الشخصية، إذ تبين زواجه وطلاقه مرتين، فيما سجل ببطاقته الشخصية أنه أعزب.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة نشر أخبار كاذبة، التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسمية.

إحالة "الملاح" للمحاكمة

وأحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية المتهم محمد الملاح للمحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية بتهم عدة.

وسيحاكم المتهم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما سيحاكم طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات لأنه وآخر اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن قام أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محلل شرعي" لرد المطلقات.

كما أنشاء وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام، كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج بالقنوات الفضائية وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقة بزواجه 33 مرة من نساء طلقت ثلاث بقصد إرجاعهن لأزواجهم وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها وادعى أنه كان يقصد الشهرة.