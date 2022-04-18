"عبد الفتاح" في دعوى تطليق: "مراتي بتخوني مع خطيبها القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"شفت مراتي بتخوني وبتكلم خطيبها القديم على الواتس آب"، هكذا برر "عبد الفتاح. م"، 32 سنة، حداد، تواجده داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى قضائية ضد زوجته "صابرين. س"، 30 سنة، ربة منزل، يطالب فيها بتطليقها لما وقع عليه من ضرر نفسي.

يتذكر الزوج تفاصيل ارتباطه بزوجته قائلًا: تزوجت من "صابرين" بعد قصة حب دامت 8 أشهر، تظاهرت خلالها بأنها تحمل بقلبها مشاعر حب جعلتني أفعل المستحيل من أجل الزواج منها، فتقدمت للارتباط بها وتزوجنا لمدة عام ونصف فقط، دون إنجاب أطفال.

تابع "عبد الفتاح": زوجتي كانت تحب هاتفها أكثر مني، وتتصفح على الإنترنت ليلًا ونهارًا، فحاولت تغيير ما تفعله، لكن دون جدوى، حتى جعلتني آخر اهتماماتها، عكس ما أفعله تجاهها.

أشار الزوج: في يوم إجازة كنت أجلس رفقة زوجتي داخل غرفة النوم، ولم تكن تدرك أن خلفها مرآة وأني أشاهد محادثتها التي تجريها عبر "واتس آب"، حيث وجدتها تتحدث مع خطيبها القديم "ابن خالها"، فأيقنت حينها أنها منشغلة عن منزلها بسبب شخص آخر بحياتها.