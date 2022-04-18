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ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 18/4/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:54  ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:45 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:49

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:47 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 

موعد صلاة  العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:28 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:58  ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:29

 

  

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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