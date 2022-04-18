شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مؤتمر صحفى الأسبوع الجارى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الجارى، لإعلان تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى العام، قائلا: المؤتمر الخاص بامتحانات المرحلة الثانوية هذا الاسبوع، وأعتقد أن الوزارة توفر المعلومات ليل نهار بمنتهى الشفافية والدقة وبالتالي هناك رصيد كبير من المصداقية لا يستدعي هذا التعليق.