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التعليم: مؤتمر صحفى الأسبوع الجارى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الجارى، لإعلان تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى العام، قائلا: المؤتمر الخاص بامتحانات المرحلة الثانوية هذا الاسبوع،  وأعتقد أن الوزارة توفر المعلومات ليل نهار بمنتهى الشفافية والدقة وبالتالي هناك رصيد كبير من المصداقية لا يستدعي هذا التعليق.  

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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