شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا يجب التعامل مع المهام الأدائية للرابع الابتدائى على أنها اختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تكون المهام الأدائية من يوم الاثنين 2022/4/18 وحتى الأربعاء 2022/4/20 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

وأشارت الوزارة إلى أن التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، كما تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه، مضيفة أنه يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم، كما يتم شرح المهام الأدائية للطلاب من قبل المعلمين.

وتابعت الوزارة: يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس بل مهمة يقوم بعملها الطالب داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، قائلة: لا تحتج إلى التخوف أو القلق من بعض أولياء الأمور، قائلة: المعلم يشرح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منها ثم الحصة الأخر يقوم التلميذ بتنفيذ المهمة ويقيم من خلال المعلم.