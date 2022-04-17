غرق طالبين في نهر النيل بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي طالبان مصرعهما غرقًا بنهر النيل جنوب الجيزة، اليوم الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بدائرة مركز أطفيح.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نرهي تنقسيًا مع قطاع الجنوب برئاسة اللواء مصطفى البكري.
تبين بالفحص غرق طالبين بمنطقة كفر الشيخ عبد الجليل وهما وليد شعبان حسان العجمي وسعيد حسين الصولي، وتم انتشالهما بواسطة الضفادع البشرية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.