تغريم مرتضى منصور 90 ألف جنيه في قضايا سب وقذف الخطيب وعثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.

وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٨ لسنه ٢٠٢١جنح العجوزة ، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.