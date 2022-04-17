شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 84 رحلة جوية للملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 84 رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية تنقل على متنها عدة آلاف من الركاب من المعتمرين والعمالة والسياحة.

وحسب مصادر بمطار القاهرة أكدت لـ"الخليج 365" أن مطار القاهرة الدولي يشهد اليوم معدل تشغيل كبير مع المملكة العربية السعودية يبلغ 84 رحلة سفر ووصول لوجهات متعددة بالمملكة تشمل جدة المدينة الرياض الدمام القصيم الطائف الجوف أبها حائل.

وأضافت المصادر آن الرحلات تتبع عدة شركات طيران منها الناقل الوطني المصرىً والوطنى السعودى وعدد من شركات الطيران الخاصة من الدولتين تنقل هذه الرحلات عدة آلاف من الركاب سواء معتمرين أو مقيمين أو من العاملين بالدولتين.

ومن المنتظر أن تغادر الرحلات من مبانى الركاب المختلفة سواء مبنى 1المخصص لرحلات الطيران الإقتصادى أو مبنى الركاب رقم 2 المخصص الناقل الوطنى السعودى أومبنى المواسم المخصص الناقل الوطنى المصرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.