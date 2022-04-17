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القاهرة - سامية سيد - نقابة المهندسين تنظم حفل إفطار بحضور وزراء الكهرباء والري

أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة وأبناءها داعمين للدولة المصرية العظيمة، وأن نقابة المهندسين تؤكد على دورها كأستشارى هندسى للدولة.

واستطرد: "نقابة المهندسين على استعداد تام لتقديم كافة خدماتها لزملائنا النواب، وتدعوهم لاعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى كافة محافظات الجمهورية هى مقار دائمة لهم لخدمة الوطن." مقدما التحية لكل مهندس مصرى يبذل الجهد والعرق فى موقعة لخدمة الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل الافطار الذى نظمته النقابة اليوم الأحد 17 ابريل 2022 بحضور المهندس محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،

واللواء محمد أحمد مرسى وزير الانتاج الحربى، والمهندس محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من رؤساءالهيئات ورؤساءالنقابات الفرعية، وأعضاء المجلس الاعلى لنقابة المهندسين ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المهندسين.

واعرب النبراوي عن سعادته بهذا الجمع، الذى يعبر تعبيرا حقيقيا عن تلاحم المهندسين المصريين فى كافة مواقعهم، وهو ما يؤكد الرغبة الأكيدة للمهندسين فى تقديم كل ما فى استطاعتهم لخدمة الوطن. وقال نقيب المهندسين " نلتقى اليوم مهندسى مصر، الذين يقودون التنمية والتعمير فى ربوع مصر، ويتحملون مسئولية نقل مصر إلى عصر جديد ملئ بالتفاؤل والأمل".

واختتم المهندس طارق النبراوى كلمته بتقديم التحية للمهندس على ابوالقاسم، المهندس المصرى الذى ثبتت براءته مما نسب اليه . مشيدا بالموقف المصرى الصلب على كافة المستويات ومن كل الأجهزة والوزارات ونقابة المهندسين ، الذى كان له الأثر الكبير فى عودته إلى أسرته ووطنه.

وفى بداية الاحتفالية قام المهندس أحمد صبرى أمين العام المساعد لنقابة المهندسين بالترحيب بالحضور من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مشيرا الى ان هذا الحفل يأتى كتقليد تحرص النقابة على اقامته سنويا من أجل دعم أواصر الصداقة والعلاقة الطبية بين أعضاء مجلس النقابة من جهة وبين كافة المؤسسات بالدولة والالتقاء فى أجواء رمضانية مميزة.

كان في استقبال الحضور المهندس يسري عبدالله سالم الأمين العام للنقابة، والمهندس حسام الدين مصطفي رزق والمهندس ايهاب خضر وكيلا النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد.