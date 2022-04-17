الأوقاف تعلن توزيع 100 ألف شنطة غذائية فى 6 محافظات.. صور

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 100 ألف شنطة غذائية فى 6 محافظات، فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف.

انطلقت بشائر الخير لتوزيع نصف مليون شنطة غذائية وبالتنسيق مع كل من وزارتى التموين والتضامن الاجتماعي، والمحافظين، بواقع ألفى طن "ألف طن سكر + ألف طن أرز" خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ/2022م، تم توزيع (100) ألف شنطة غذائية ثالثة على المستحقين من خلال المديريات الإقليمية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور المحافظين أو نوابهم، أو رؤساء المدن والأحياء، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه (300) ألف شنطة غذائية، وتم توزيع المائة ألف شنطة غذائية الثالثة على النحو التالي:

وأوضحت أنه فى محافظة أسيوط 30000، وفى محافظة المنيا 21000، وفى القليوبية 17000، وفى الإسكندرية 15000، وفى الشرقية 10000، وفى الأقصر 7000بإجمالى 100000.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكيد على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، والإعلان الرسمى على موقع الوزارة.