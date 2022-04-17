شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "الرئيس السيسى يهنئ الأرمن الأرثوذكس" ويوفد مندوبا لحضور الاحتفالات بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، في عدده الصادر غدا الاثنين تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "الرئيس السيسى يهنئ الأرمن الأرثوذكس"، وفيه: الرئيس أوفد مندوبا للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.. كنائس مصر تحتفل بـ "أحد السعف" وسط إجراءات احترازية.. البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وصالة الجناز بالكنيسة المرقسية فى الإسكندرية.. والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وداخل العدد



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