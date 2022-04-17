برلماني في بيان عاجل: ما نراه في القدس أخبرنا به الله.. وعلى الجامعة العربية أن تتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتحرك عربي عاجل لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الإسرائيلية بحقه في القدس المحتلة.

وقال درويش، في بيان عاجل اليوم الأحد، إن ما نراه من انتهاكات حاليًّا داخل المسجد الأقصى أخبرنا به الله في كتابه المقدس، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تنفذ انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني يفوق الخيال.

وثمَّن النائب بيان "الخارجية المصرية" إزاء تلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وطالب درويش الجامعة العربية بأن تتحرك من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف تلك الانتهاكات.