برئاسة "الوكيل"..تفاصيل زيارة وفد روسى رفيع المستوى لمحطة الضبعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد صلاح

قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور ألكسندر لوكشين النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روس أتوم الحكومية ورئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت بزيارة عمل إلى موقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة.

وقد ضم الوفد من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف على المشروع، والدكتور محمد سعد دويدار – مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومن شركة أتوم ستروى اكسبورت الدكتور روبن توبتشيان النائب الأول لرئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت ومدير معهد التصميم، وألكسندر كورتشاين النائب الأول لرئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات، والدكتور جريجورى سوسنين – نائب رئيس شركة اتوم ستروى اكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وكذلك المتخصصين من فريق المشروع من هيئة المحطات النووية والقسم الهندسي من مؤسسة روس اتوم الحكومية.

وزار الوفد موقع إنشاءات محطة الضبعة النووية لفحص جاهزية حفر الوحدتين 1و 2، ومرافق قاعدة الإنشاءات والتركيبات، والمنشآت الخاصة بخلط الخرسانة، والتى تم الوصول إلى مستوى التأسيس لحفرة الأساس للوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية وأصبحت حفرة الأساس للوحدة الأولى جاهزة لبدء العمل على ترتيب التحضير الخرساني لمباني الجزيرة النووية، والذي سيبدأ في المستقبل القريب.

وتعتبر هذه الأنشطة هي شرط أساسي للصبة الخرسانة الأولى، بالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل التحضيري في الموقع من خلال تشييد مرافق البنية التحتية وقاعدة الأساسات وإنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الكبيرة والثقيلة هو أيضا قيد التنفيذ.

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية : "إن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية هو تجسيد للحلم الطويل الأمد للشعب المصري حول الطاقة النووية السلمية، مضيفًا: نحن نشهد تطورات إيجابية في مسار تنفيذ المشروع وكلنا على ثقة من أن فريق العمل المصري والروسي قادرون على التعامل مع جميع المهام المحددة بكل حرفيه وبأعلى معايير الأمان والجودة."

فيما قال الدكتور ألكسندر لوكشين: “قد قمنا بضبط الساعة مع شركائنا المصريين وحددنا خطوات نحو إنجاز المهام المحددة."

وتعمل فرق اتوم ستروى اكسبورت وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشكل متناغم وديناميكي في جميع مجالات تنفيذ المشروع ويتم العمل بوتيرة جيدة. نتوقع أنه في النصف الثاني من العام سيتم الحصول على إذن الإنشاء وسيبدأ العمل في الأعمال الرئيسية لإنشاءات محطة الطاقة النووية، بالنسبة لنا هذا هو الحدث الرئيسي لهذا العام، والذي نستعد له بكل المسؤولية”.