وكيل "الحج السعودي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن تأشيرات هذا العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل جديدة بشأن موسم الحج لعام 1443 هجرية.

وقال سعيد في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، إن الإعلان عن حصة مصر من تأشيرات الحج لهذا العام، سيكون عن طريق مكتب شؤون الحج المصري.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وضعت المملكة العربية السعودية شروطا وضوابط خاصة للحجاج جاءت على النحو التالي:

- السماح للفئة العمرية أقل من 65 عامًا بأداء فريضة الحج

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية.

- على الحاج تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

- اتباع التعليمات الوقائية خلال أداء المناسك حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج.

وعلى الصعيد المصري، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية العليا للحج، بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

من جانبها، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام.

وتابعت الوزيرة: "من المتوقع أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبا، وعقب الانتهاء من تحديد الأسعار، سيتم فتح باب التقدم أمام المواطنين إلكترونياً".

وعلى المستوى السياحي، تناقش وزارة السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة، حصة الوزارة وآلية الاستعداد لتنظيم الموسم، وأسعار برامج ومستويات الحج والتي تشمل الاقتصادي وأربع وخمس نجوم.

وفتحت غرفة شركات السياحة المصرية، باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

وسمحت وزارة السياحة، للشركات السياحية العاملة في الحج، بتلقي جوازات السفر من المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.