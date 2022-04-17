كاميرات المراقبة سلاح الشرطة لحل لغز جثة رضيع داخل صندوق قمامة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود عيان في العثور على جثة رضيع داخل صندوق قمامة بشارع فيصل غرب الجيزة، الأحد.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع ملقاة داخل مقلب قمامة أمام مبنى تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسهل حمزة.

انتقل رجال الشرطة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إلى محل البلاغ، وعثر على جثة رضيع عمره نحو 5 أشهر.

ووجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، بمراجعة كاميرات المراقبة المطلة على صندوق القمامة لتحديد هوية الشخص الذي تخلص من الرضيع.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.