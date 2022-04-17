أمام زوجها وأبنائها الخمسة.. سيدة تشعل النار في جسدها بعد الإفطار بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قبل موعد أذان المغرب، نسبت مشادة كلامية بين موظف وزوجته الأربعينية بسبب خلافات زوجية عابرة سرعان ما انتهت بتدخل الأبناء لكن سيناريو صادم حملته مقلتا الأم.

لم يكد يفرغ قاطني البيت من تناول وجبة الإفطار حتى تناهى إلى مسامعهم صوت صراخ الأم لتكتمل الصدمة بلحظة إبصارهم لها والنار تأكل جسدها فهرع كل منهم لمد يد العون.

جرى نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الأولى وحالتها حرجة، لتخطر نقطة الشرطة الملحقة عمليات النجدة بالواقعة المأساوية.

بدورها أبلغت النجدة مدير قطاع الجنوب اللواء مصطفى البكري الذي وجه مأمور قسم العياط بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

بالتزامن مع تحرك المأمور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى منزل المصابة بقيادة الرائد أحمد ماهر ومعاونه النقيب باسم هنداوي للاستمتاع لأقوال أسرتها وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين الزوج "موظف" وزوجته "٤٦ سنة" قبل الإفطار بسبب خلافات زوجية قبل أن يفاجئ رب الأسرة وابناؤه الخمسة (٣ ولاد - بنتان ١٤ و٢٠ سنة) بالأم تضرم النيران في جسدها.

الزوج - أمام رجال المباحث- نفى وقوع خلاف يرقى اسبوع زوجته في التخلص من حياتها قائلا: "الموضوع ميستدعيش اللي عملته مافيش بيت من غير خلافات".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.