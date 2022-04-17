أخبار مصر

بموكب وترانيم.. الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية تحتفل بأحد السعف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن بموكب وترانيم.. الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية تحتفل بأحد السعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الخدمة السودانية اليوم الأحد بقداس أحد الشعانين، المعروف باسم أحد السعف، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث صلى القداس القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية. 

 

 

وبدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل القس وشعب الكنيسة سعف النخيل تيمنًا بدخول المسيح أورشليم في مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر فهتفوا لهاوشعنا أي خلصنا، ويعتبر أحد السعف ذكرى دخول المسيح أورشليم حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل ، ليبدأ بهذا اليوم أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

 

 

 

55850E83-06C1-4A94-8D6C-F34A56A6F6F1

 


A506156A-6115-44C2-8D7A-83C2971D0CC1

 


C958E4EC-1E23-4C13-B627-1095930A33EC

 


F5C67860-722C-4C00-8B3E-8ECD60F2B43B

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا