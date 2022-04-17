شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس البابوى بالفاتيكان يهنئ وزير الأوقاف بشهر رمضان وعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، عبر وزارة الخارجية المصرية، خطاب تهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر السعيد لعام 1443هـ /2022م من نيافة الكاردينال ميجيل انجيل إيوزو جويجسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تهنئة المجلس البابوي بالفاتيكان لوزير الأوقاف، تأتي في إطار التعاون المشترك في نشر ثقافة الحوار والتمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والعيش المشترك بين البشر.

في سياق متصل هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد ، وعلى قلب رجل واحد ، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة.

وأشاد وزير الأوقاف، في بيان اليوم، بالروح الوطنية التي تجمع المصريين جميعًا على العمل سويًّا لكل ما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه.