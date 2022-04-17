⁩جامعة حلوان تحتفل بتنصيب على السيد رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة ويارا هانى نائبا

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القاهرة - سامية سيد - - الدكتور ممدوح مهدى: الاتحادات الطلابية هي حلقة الوصل بين الطلاب وقيادات الجامعة - الدكتور حسام رفاعي: اتحاد الطلاب هو الذي يعبر عن اراء الطلاب وطموحاتهم ويساهم فى إعداد كوادر طلابية⁦⁩- رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: قوام الجامعة هو طلابها وخدمتهم هو الهدف الأسمى

شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، وعقدت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الحفل وقدم التهنئة للطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن اتحاد الطلاب نبض وصوت الطلاب وهو حلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة، وان تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح للطلاب خبرات متعددة وتساهم فى تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة والتي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على ثقة إدارة الجامعة الكاملة فى قدرة أبنائها مجلس الاتحاد على تحقيق كل ما يصب فى مصلحة زملائهم وتمثيل جامعتهم فى مختلف المجالات، وتنظيم الانشطة الاكاديمية والطلابية التى تساهم فى تنمية المهارات وتبادل الخبرات، مؤكدا مشاركة إتحاد طلاب جامعة حلوان في العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة وخارجها هذا بالإضافة إلى المشاركة في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اتحاد الطلاب هو الذي يعبر عن اراء الطلاب وطموحاتهم ويعمل علي رعاية مصالحهم على كافة الاصعدة والانشطة الطلابية كما يساهم فى إعداد كوادر طلابية، موضحا دور قيادات الجامعة وادارة رعاية الشباب لهم قي تقديم الدعم على كافة الاصعدة، فهذه الانتخابات قد أفرزت نخبة من خيرة شباب الجامعة.

وبدأت مراسم حفل التنصيب حيث قام الدكتور ممدوح مهدى بتنصيب الطالب على السيد بالفرقة السادسة بكلية الطب، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة يارا هاني الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، كما شمل التنصيب :

أمين لجنة الأسر الطالب عمرو جمال محمد الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الأسر الطالبة ريم عباس محمد الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب .

أمين اللجنة الفنية الطالبة نورهان ابراهيم مصطفى الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التكنولوجيا والتعليم، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة ساندي سمير بالفرقة الثانية كلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم ممدوح الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنين، أمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة نورا جمال بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنات .

أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفي عاطف عبد الغفار بالفرقة الرابعة كلية الخدمة الإجتماعية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

امين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب يوسف ابراهيم يوسف بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب محمد أحمد بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة .

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة بسنت محمد بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب أحمد ناصر بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية .

أمين اللجنة العلمية الطالب محب معتز بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان.

وأبدي الطالب علي السيد سعادته بتدشين جيل جديد من اتحاد الطلاب، مشيداً بدعم قيادة الجامعة للاتحاد في كافة الأنشطة، مقدما الشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، مؤكدا أنه سيظل دائمًا على العهد الذي جاء من أجله ألا وهو العمل الخدمي، موضحا أن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هو الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا وتتوالى الأجيال وتختلف الأسماء وتنطوي الصفحات ويبقى العمل التطوعي هو الأسمى والأعلى والأجمل ليربط بين أجيال لا تعرف للتخاذل عن المسؤولية سبيلًا .

وخلال الحفل تم تكريم عدد كبير من الطلاب المتميزين من كليات جامعة حلوان.

وفى نهاية فعاليات حفل التنصيب قدم مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان الدروع للأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والسادة النواب ومدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومدير إدارة الاتحادات الطلابية، وقد حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية .

وأشرف على حفل تنصيب اتحاد طلاب جامعة حلوان راشد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.