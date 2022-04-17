رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس أحد السعف.. صور

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الأحد قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك حيث صلى قداسًا صباحيًا بالإنجليزية للرعايا الأجانب قبل أن يصلى قداس الخدمة باللغة العربية ظهرًا.

وبدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل المطران والقساوسة وشعب الكنيسة سعف النخيل تيمنًا بدخول المسيح أورشليم فى مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر فهتفوا له اوشعنا أى خلصنا.

وقال المطران فى عظة القداس: المسيح لم يكون جيشا وانقلب على الامبراطورية الرومانية فقد دخل أورشليم على جحش كعلامة للسلام فلم يركب حصانًا لأنه كان مستخدمًا فى الحروب مضيفًا: هتف له أهل أورشليم خلصنا ثم رفضوا مشورة الله وحكمته وصاحوا اصلبه يوم الجمعة العظيمة.

وقال رئيس الأساقفة: سمع المسيح هؤلاء البشر يهتفون له حين دخل اورشليم متسائلا: لكن هل كانوا يهتفون لأجله فعلا؟ وأجاب: هناك من كان ينتظر فرصة لينقض عليه وهناك من آمن به وتغيرت حياته.

وخلال صلوات القداس ردد المصلون ترانيم تمجد السيد المسيح وانتصاره يوم أحد السعف وانتهى القداس بالشركة المقدسة (التناول).

ويعتبر أحد السعف هو ذكرى دخول المسيح أورشليم حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل، ليبدأ بهذا اليوم أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.