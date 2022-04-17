شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 17 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى أملاك الدولة، وضبط حالات البناء المخالف والتعديات علي الأراضى الزراعية وإزالتها، حيث تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات إزالة 17 حالة بناء مخالف بمراكز الصف والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر.

تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة 4 حالات بناء مخالف بقري برقاش وبهرمس بمساحات 60 و 70 م، بالإضافة إلى إزالة مخالفة عبارة عن بناء 14 مقبرة علي أراضي زراعية بناحية وردان بمساحة 180 م، كما تم إزالة مخالفة بناء وفك شدة خشبية ليلا لعدد (3) حالات بقرى أبوغالب ونكلا والجلاتمة بمساحة كلية 4370 متر2 .

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 2 حالة تعدى بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة قيراط ونصف بقرية العطف، وإزالة حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بطول 50م بقرية الناصرية.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة أعمال بناء مخالف وشملت حوائط حاملة على مساحة 120 م بمنطقة عزبة النخل وردم حفر أساس ومصادرة مواد بناء لحالة الشروع فى بناء مخالف بمنطقة سيدى جنيدى وفك أعمدة الدور الثانى أعلى الأرضى بعقار مخالف بقرية أبوصير ومصادرة الأخشاب والحديد والمواد المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

وفي مركز الصف، تم إزالة حالة بناء مخالف بقرية الإخصاص في المهد عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر، بالإضافة إلي إزالة مخالفة بناء بمنطقة تل حماد علي مساحة 70م، كما تم رصد شدة خشبية بمنزل محرر له محضر بناء بدون ترخيص بناحية عرب القميعي بأرض جمعية أبو سرور بالوحدة المحلية بالودي علي مساحة 100م، وتمت الإزالة.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.