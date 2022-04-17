شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة هامة للأسر عند استقبال الضيوف فى رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للأسر المصرية عند استقبالها للضيوف في شهر رمضان، حيث تضمنت الرسالة ضرورة تجنب السلام بالأيدي والتقبيل لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.