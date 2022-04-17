ضبط أجنبي وصاحب محل لاتجارهما في العملات بالسوق السوداء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أجنبي وصاحب محل لاتجارهما في العملات بالسوق السوداء بمنطقتي الجمالية والموسكي.

البداية عندما تمكنت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول كما تمكنت من ضبط صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي " له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.