ضبط تشكيل عصابي سرق خزينة شركة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط لصين لقيامهما بسرقة خزينة تحوي مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا بسرقة خزينة تحوي مبلغ مالي من داخل إحدى شركات الأثاث الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، ملك و قيادة أحدهما والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب "، كما أضافا بأنهما قاما بفتح الخزينة واستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية واقتسماه فيما بينهما، ثم قاما بالتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة في فتح الخزينة – جزء من المبلغ المالي المستولى عليه) بمسكنهما.

وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.