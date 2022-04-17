عدم قبول دعوى حل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي بالنقض، التي يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

حملت الدعوى رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

وقال المدعي في دعواه، إن اللجنة الأوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبًا ضد هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد كارثة اتحاد الفروسية وثبوت تعاطي أحد اللاعبين "الحشيش" وحل اتحاد الكرة روسية وفق الدعوى.