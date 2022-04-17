تفاصيل القبض على 3 أشخاص لسرقتهم شركة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات، كما ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب تابع لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخصين، مقيمان بالقاهرة، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – أسلحة بيضاء "نصلين معدنين" – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.